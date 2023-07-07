Генштаб: Сили оборони України наступають у напрямку Мелітополя і Бердянська. Яка ситуація на фронті

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Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплються на позиціях і ведуть контрбатарейний вогонь.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також українські бійці продовжують наступ на південь та північ від Бахмуту, закріплюючи свої позиції.

Російські окупанти безуспішно наступали в районах Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Марʼїнки.

Минулої доби українсьа авіація вісім разів вдарила по скупченнях військ окупантів і завдала удару по зенітно-ракетній системі ворога.

Українські ракетно-артилерійські війська уразили один район скупчення росіян, їхнього озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 6 артилерійських систем на вогневих позиціях і три електронні станції боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 510 військових, два танки, 12 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем і чотири засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 232 810 росіян.