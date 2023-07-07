В України вже більше танків, ніж у росіян. Провідні світові медіа про війну 6 липня

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«Бабель»

Українські Сили оборони зараз мають більше танків, ніж росія, пише Bloomberg із посиланням на дані Кільського інституту світової економіки та проєкту Oryx. Враховуючи переданий партнерами з початку повномасштабного вторгнення 471 танк, а також захоплені танки росіян, зараз в України їх близько 1 500 проти 987 до початку великої війни. Нападники ж із 24 лютого минулого року втратили майже дві третини своїх танків: якщо доти їх було 3 500, зараз — 1 400. Щодо артилерії та ракетних систем залпового вогню, то розрив між росією та Україною тут теж скорочується ― при цьому в росії кількість цієї зброї зменшується, а в України зростає. Втім, тут значна перевага росіян поки що зберігається.

Зміни в балансі на користь України ще не означають автоматично переваги Києва, йдеться в публікації Bloomberg. Очевидно, що росіяни слабшають — але зараз вони обороняються, тоді як ЗСУ в наступі потрібна значна перевага і в танках, і в інших видах зброї. Тож західні партнери мали би продовжити постачання такої зброї, підсумовує видання.

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Кореспондент інформагенції Reuters єдиний потрапив на хакатон, де українці шукали можливості знешкоджувати «шахеди», — і написав про це статтю. Очевидно, що їхня загроза надалі не зникне, а збивати дрон за $50 тисяч ракетою, яка коштує $1 млн, не найкраще рішення. Тож Україні, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який був присутній на хакатоні, потрібно знайти спосіб здешевити інструменти знищення таких дронів-камікадзе.

Хакатон мав призовий фонд у $3 мільйони, які переможці мали б скерувати на вдосконалення своїх розробок та запуск їхнього виробництва. Серед тих, хто отримав гроші, був розробник оснащеного крилами квадрокоптера, який розвиває більшу швидкість, ніж аналогічні безпілотники. Цей дрон, за словами його автора, міг би врізатися в «шахеди», «глушити» їх за допомогою радіосигналу чи стріляти в них. Інша розробка — антидронова рушниця з потужними системами, які могли б нейтралізувати відносно ефективний захист іранських безпілотників від радіоперешкод.

Після кількох місяців російсько-української війни стало очевидно, що дрони — один з головних видів зброї у ній, пише Reuters. Україна швидко це зрозуміла, створивши державний проєкт «Армія дронів», а також підтримуючи приватних виробників безпілотників. Якщо на початку повномасштабного вторгнення в Україні було всього сім виробників безпілотників, чию продукцію закуповувала армія, то тепер таких 40, а до кінця року буде 50. Ці виробництва знаходяться по всій території країни. А головне — частка локалізації виробництва поступово зростає. Мета України наразі — якомога менше закуповувати запчастин за кордоном, каже виданню Федоров. І щоб у використанні армії постійно було близько 200 тисяч безпілотників.

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Повільно, але росіяни теж вчаться і вдосконалюються у цій війні, пише The Economist. Їхні «мʼясні хвилі», коли за рахунок відправлених на розстріл зеків окупанти виявляли українські вогневі точки, виявились досить ефективними. Їхні професійні військові разом з інженерами надійно закріплюються на захопленій позиції протягом 12 годин. Також росіяни навчилися збивати значний відсоток ракет, які запускає HIMARS. Російська армія навряд чи зможе вести наступальні дії, принаймні до кінця цього року, вона слабка, пише видання. Однак навіть українські військові визнають, що іноді в росіян є чому повчитися.

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