Країни Латинської Америки відмовляються від порядку денного України та ЄС напередодні спільного саміту

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Reuters / «Бабель»

Латиноамериканські країни виступили проти участі президента Володимира Зеленського в їхньому саміті з Євросоюзом у Брюсселі в середині липня і видалили все, що стосувалося України, з проєкту декларації цього саміту, передає Euractiv.

Глави держав та урядів 33 країн Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) прибудуть до Брюсселю на саміт 17—18 липня.

Четвертого липня ці країни надіслали контрпропозицію до проєкту тексту, який держави-члени ЄС надіслали їм минулого місяця.

Країни Центральної та Латинської Америки похитнули зусилля ЄС згуртувати континент на підтримку України.

Як зазначається, додатковим подразником напередодні саміту стали суперечки навколо участі в ньому президента України Володимира Зеленського, який отримав запрошення від Іспанії, але відмовився від нього після того, як латиноамериканські лідери виступили проти.

Початковий текст декларації саміту, запропонований ЄС, містив кілька пунктів про підтримку України з посиланням на резолюції Генеральної Асамблеї ООН, але країни Латинської Америки «видалили з нього все, що стосується України».

Високопосадовці ЄС прагнуть «однодумності» з регіональними партнерами щодо низки ключових політичних питань. Однак більшість латиноамериканських країн не бажають бути втягнутими у війну, яку вони вважають «європейською проблемою».

Очікується, що посли ЄС обговорять зустрічну пропозицію на своєму засіданні 7 липня. Дипломати ЄС будуть працювати, аби мати спільну декларацію, але не виключають, що саміт може завершитися без неї.