Президент України відвідає Чехію з офіційним візитом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський повідомив, що після Болгарії одразу вирушив до Чехії з офіційним візитом.
Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.
Зеленський зазначив, що має зустрітися з керівництвом цієї держави.
«Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, премʼєр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ», — йдеться в дописі.
Під час зустрічей сторони говоритимуть про оборонну підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, а також про Вільнюський саміт НАТО, ситуацію довкола ЗАЕС та реалізацію формули миру і відбудову нашої держави. Нагадаємо, 6 липня президент Зеленський перебував із візитом у столиці Болгарії Софії. Медіа також повідомляли, що 7 липня, Зеленський відвідає Туреччину.