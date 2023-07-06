Генштаб: Минулої доби Сили оборони знищили понад сто одиниць російської техніки

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За минулу добу російська армія втратила приблизно 600 військових, шість танків, 15 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи та девʼять засобів ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 232 300 росіян.

Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів і знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження російських військових, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби.