Росія влучила в житловий будинок у Львові, є загиблі

Новини

Ігор Клименко / Telegram

Російська армія вночі обстріляла Львів. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, також було пряме влучання в житловий будинок.

Про це вранці 6 липня повідомили мер міста Андрій Садовий, очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загинули щонайменше четверо людей, ще девʼятеро поранені, сімох людей вдалось врятувати. Пошукова операція триває.

У будинку зруйновані третій та четвертий поверхи у двох підʼїздах.

Ігор Клименко / Telegram

Андрій Садовий заявив, що ця атака — це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Зруйновані понад 50 помешкань.