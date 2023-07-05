Детективи спіймали на хабарі помічника нардепа Людмили Марченко

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Детективи НАБУ викрили помічника чинного нардепа на одержанні хабаря за внесення даних у систему «Шлях».

За інформацією джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, ідеться про помічника депутатки фракції «Слуга народу» Людмили Марченко. Зараз саму Марченко перевіряють на причетність до злочину, у неї вдома у Тернопільській області тривають обшуки.

За версією слідства, група осіб систематично отримувала гроші за внесення відомостей у систему «Шлях» через обласні військові адміністрації та подальший безперешкодний перетин кордону.