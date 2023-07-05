Лабораторія підтвердила, що в Білому домі знайшли кокаїн

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Білий порошок, який знайшли на території Білого дому у Вашингтоні, виявився кокаїном. Це підтвердили лабораторні дослідження Секретної служби США, пише ABC News. Зараз триває розслідування, як він туди потрапив.

Джерела видання розповіли, що кокаїн знайшли на першому поверсі Білого дому, біля входу в Західне крило, де відвідувачам зазвичай пропонують залишити мобільні телефони на час відвідин будівлі. Там відвідувачів перевіряють за допомогою магнітометра й рентгена сумок.

Екскурсії Білим домом відбуваються на вихідних, але Секретна служба не зазначила, чи були вони на минулих вихідних.

Відомо, що співробітники відділу секретної служби виявили речовину під час чергового обходу будівлі.