Канада призупиняє рекламу у Facebook та Instagram. Це відповідь на план Meta закрити доступ канадцям до новин у соцмережах

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Канада призупиняє розміщення реклами у Facebook та Instagram. Це її відповідь на план компанії Meta закрити у країні доступ до новин у соцмережах на тлі канадського закону, який зобовʼязує інтернет-гігантів платити авторам новин.

Про це пише Bloomberg.

Уряд Канади заявив, що кожного року витрачає близько $7,5 мільйона на рекламу в Facebook і Instagram, але зараз припиняє це робити.

Таке ж рішення ухвалили медіакомпанія Quebecor та оператор кабельного телебачення Cogeco Communications.

Що це за канадський закон про інтернет-гігантів?

У Канаді схвалили закон про онлайн-новини, який поки що не набув чинності. Його запропонували після скарг канадської медіаіндустрії, яку не влаштовує, що технологічні компанії витісняють медіа з ринку онлайн-реклами. Закон передбачає, що Facebook та Google мають укладати комерційні угоди та платити видавцям новин за їхній контент, а також встановлює ціну на посилання на новини, які відображаються в результатах пошуку, і може застосовуватися до медіа, які не публікують новин.

Google запропонував переглянути законопроєкт, щоб основою для оплати було відображення контенту новин, а не посилань, і вказати, що право на винагороду мають тільки компанії, що виробляють новини та дотримуються журналістських стандартів.