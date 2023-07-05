КСУ визнав неконституційним вилучення контрабанди

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Конституційний суд України ухвалив рішення, що положення статті 483 Митного кодексу України щодо вилучення контрабандних товарів не відповідає Конституції.

Про це пише пресслужба суду.

Так суд відреагував на конституційні скарги, у яких йшлося, що положення робить неможливим індивідуальне покарання для порушника митних правил, яке могло б враховувати «характер вчиненого порушення, форму вини, характеристики особи та інші обставини».

КСУ пояснив, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції, адже «таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права».