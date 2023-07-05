Президент призначив Оксану Маркарову послом України в Антигуа і Барбуді. Вона також є амбасадоркою у США
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Президент Володимир Зеленський 5 липня призначив амбасадорку України у США Оксану Маркарову послом в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.
Відповідний указ № 370/2023 опублікували на сайті голови держави.
Окрім того, Зеленський підписав указ № 369/2023 про призначення Юрія Полюховича надзвичайним і повноважним послом України в Еквадорі за сумісництвом.
Полюхович є представником України в Перу з грудня 2022 року, а з 20 червня 2023 року є також послом України в Колумбії за сумісництвом.
Оксана Маркарова з 25 лютого 2021 року є надзвичайним і повноважним послом України у США.