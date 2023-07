Зеленський підписав санкції щодо 18 зарубіжних компаній, які зареєстровані на Кіпрі та в рф. Це вплине на mono invest

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 18 зарубіжних компаній.

Текст відповідного указу № 371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті президента. Указ набуває чинності з дня оприлюднення, а дія санкцій обмежена 10 роками.

Серед компаній, що потрапили під санкції, є ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, «АС-Холдинг», «АБ Холдинг», «Альфа Страхування», «Альфа Капітал Холдінгз Лімітед», «ЮНС-Холдинг», Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Сім із цих компаній зареєстровані в рф, девʼять — на Кіпрі, одна — у Люксембурзі, ще одна — на Британських Віргінських Островах.

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що під санкції потрапила й компаенія EXANTE, яка є брокером у застосунку для інвестицій mono invest.

В звʼязку з цим: