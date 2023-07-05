Зеленський підписав санкції щодо 18 зарубіжних компаній, які зареєстровані на Кіпрі та в рф. Це вплине на mono invest
- Автор:
- Софія Телішевська
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 18 зарубіжних компаній.
Текст відповідного указу № 371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті президента. Указ набуває чинності з дня оприлюднення, а дія санкцій обмежена 10 роками.
Серед компаній, що потрапили під санкції, є ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, «АС-Холдинг», «АБ Холдинг», «Альфа Страхування», «Альфа Капітал Холдінгз Лімітед», «ЮНС-Холдинг», Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.
Сім із цих компаній зареєстровані в рф, девʼять — на Кіпрі, одна — у Люксембурзі, ще одна — на Британських Віргінських Островах.
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що під санкції потрапила й компаенія EXANTE, яка є брокером у застосунку для інвестицій mono invest.
В звʼязку з цим:
- Усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
- Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
- Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО.