Вибухівку в Шевченківському суді підірвав підсудний Ігор Гуменюк. Він закрився у конвойному приміщенні

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Як повідомили «Бабелю» в правоохоронних органах, вибухівку в Шевченківському суді Києва підірвав Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців.

Ще 65 військовослужбовців тоді отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Адвокат Гуменюка Віктор Байда в коментарі «Бабелю» повідомив, що він був присутній на засіданні онлайн. Коли засідання закінчилося, завершилась і трансляція. Про інцидент він дізнався з дзвінків журналістів.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що вибух стався у вбиральні о 17:20.

Наразі чоловік зачинився в середині конвойного приміщення, тож силовики роблять все можливе, аби затримати його. Відомо про двох постраждалих правоохоронців.