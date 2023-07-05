Вибухівку в Шевченківському суді підірвав підсудний Ігор Гуменюк. Він закрився у конвойному приміщенні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Як повідомили «Бабелю» в правоохоронних органах, вибухівку в Шевченківському суді Києва підірвав Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців.
Ще 65 військовослужбовців тоді отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Адвокат Гуменюка Віктор Байда в коментарі «Бабелю» повідомив, що він був присутній на засіданні онлайн. Коли засідання закінчилося, завершилась і трансляція. Про інцидент він дізнався з дзвінків журналістів.
Київська міська військова адміністрація уточнила, що вибух стався у вбиральні о 17:20.
Наразі чоловік зачинився в середині конвойного приміщення, тож силовики роблять все можливе, аби затримати його. Відомо про двох постраждалих правоохоронців.
- 31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні проголосувала президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції у частині децентралізації — про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Під парламентом сталися сутички і вибухи, в результаті чого загинуло четверо нацгвардійців віком 20—25 років. Ще 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк. Також обвинувачення предʼявили бійцю добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Сергію Крайняку. Крайняк начебто запалив димову шашку, допомагаючи Гуменюку вчинити вибух. Хлопці свою провину заперечують і стверджують, що в СІЗО їх били, щоб змусити зізнатися у злочині.
- Справа з серпня 2016 року розглядається в Шевченківському суді Києва. У січні 2018-го суд ухвалив проводити розгляд у закритому режимі на прохання потерпілих.