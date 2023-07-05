У Києві в приміщенні суду стався вибух

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Пресслужба КМДА

У Києві о 17:20 в приміщенні суду в Шевченківському районі пролунав вибух. На місці працюють відповідні служби, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними «Бабеля», вибухівку підірвав Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців. Ще 65 військовослужбовців тоді під час сутичок отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Шевченківський райсуд Києва саме сьогодні мав продовжити термін тримання Гуменюка під вартою.