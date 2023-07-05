Китай скасував візит високого представника ЄС Жозепа Борреля

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Reuters / «Бабель»

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку глави ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля. Чому скасували візит — невідомо.

Про це агентству Reuters повідомила офіційна представниця ЄС Набіла Массралі.

«На жаль, китайські колеги поінформували нас про те, що заплановані дати наступного тижня більше неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи», — заявила Набіла Массралі.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю на брифінгу 5 липня відмовився повідомити, чому цей візит скасували. Однак він не списав надії на ще одну спробу візиту: «Ми вітаємо візит представника високого рівня Борреля до Китаю найближчим часом, у зручні для обох сторін дати. Ми готові підтримувати звʼязок із ЄС із цього приводу».

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити «стратегічні питання», зокрема права людини та війну росії в Україні.