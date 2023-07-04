У Москві на війну проти України «благословили» вірменський батальйон «Арбат»

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У Москві у Вірменській Апостольській церкві «благословили» на війну проти України вірменський батальйон «Арбат». Його відправлять на Донбас. Основу, ймовірно, складуть «арцахські» (карабаські) бойовики.

На церемонії 1 липня помітили кримінального авторитета з окупованої Горлівки Армена Саркісяна (у чорній футболці), якого Україна розшукує як одного з організаторів убивств під час Революції гідності. Він керував «тітушками», а його група причетна до вбивства журналіста Вʼячеслава Веремія, пише «Дзеркало тижня».

За даними української розвідки, від 24 лютого 2022 року Саркісян-Горлівський став «смотрящим» за вʼязницями як на окупованих територіях України, так і в самій рф.

Проте основним завданням на «посаді» було створення нової «приватної військової компанії», яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був присутній на «благословенні».

Карапетян володіє повʼязаною з «Газпромом» компанією «Ташир холдинг», до якої входять і «Електричні мережі Вірменії».

Армен Саркісян-Горлівський також був близьким до сімʼї президента-втікача Віктора Януковича та повʼязаний з іншим кримінальним авторитетом Юрієм Іванющенком (Юрою Єнакіївським). З 2014 року Саркісян перебуває в міжнародному розшуку за запитом України і навіть у 2018 році був затриманий у Франції, проте його досі не екстрадували до Києва.