Розслідування ЧЕСНО: Інститут Спартака Субботи повʼязаний зі Столаром, Ткаченком і «слугами», а ще з телеграм-каналом Ukraine Now

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Інститут когнітивного моделювання (ІКМ), заснований Спартаком Субботою, працює з партією «Слуга народу», міністерствами та урядом, при цьому відбілюючи репутацію фігурантів «Реєстру Zрадників» від ЧЕСНО, і одночасно — з колишніми «регіоналами», зокрема з депутатом-забудовником від забороненої в Україні ОПзЖ Вадимом Столаром.

Про це йдеться в розслідуванні ЧЕСНО.

Один із проєктів ІКМ — це популярний український телеграм-канал Ukraine Now, який, як заявляється, є «верифікованим» і співпрацює з Міністерством цифрової трансформації.

Інститут когнітивного моделювання у 2019 році, році президентських і парламентських виборів, заснував блогер Спартак Суббота разом із партнерами Дмитром Царенком, Віктором Березенком та Олексієм Івановим, які повʼязні з ексрегіоналами й забудовниками. Зараз компанія ІКМ називається «Преміумголд».

Спочатку ІКМ працював в освітньому напрямку, як свідчать КВЕДи. Пізніше новостворений інститут почав займатися соціологічними дослідженнями і за кілька тижнів, на початку 2020 року, отримав від партії «Слуга народу» пʼять мільйонів гривень. Деталі співпраці голова партії Олена Шуляк не розкрила на запит Руху ЧЕСНО. Тим часом «слуги» протягом трьох років блокують відновлення партійної звітності.

Розслідувачі зʼясували, що Спартак Суббота у квітні 2020 року проводив онлайн-курс для народних депутатів партії, зокрема, на теми агресивного середовища, вигорання та «ігор, в які грають люди». У той час «слуги народу» приносили 80% річного доходу інституту Спартака, який за рік отримав 6 мільйонів гривень.

Після такого фінансового потоку в ІКМ почала працювати дочка чинної голови партії Дарʼя Шуляк як проєктна менеджерка, офіційно отримуючи за рік 20 тисяч гривень.

Ще один клієнт інституту — медіахолдинг Live Network Вадима Столара, хоча Спартак публічно намагався спростувати свою співпрацю з ОПзЖ. Інститут обслуговував канали Столара й намагався вибілити його репутацію від моменту створення холдингу 2020 року до листопада 2021 року. Тоді в холдингу працювала і дружина міністра культури Олександра Ткаченка Анна.

У той же час СЕО проєкту стала колишня керівниця урядового комунікаційного офісу за премʼєрства Олексія Гончарука Світлана Павелецька, яка була до цього членкинею правління «1+1 медіа» і бізнес-партнеркою Олександра Ткаченка по видавництву «#книголав». Під час роботи в ІКМ вона називала Столара «наш власник», закликаючи не демонізувати його, адже він «має позитивний вплив на колектив» Live Networks.

Коли ж звʼязки Спартака Субботи з членами ОПзЖ викрили журналісти, йому теж знадобилося «відбілювання». Так він прийшов на інтервʼю до ведучої «1+1» Наталії Мосейчук, яка казала, що він нагадує Шерлока Голмса, Ілона Маска, і заявила: «На вас кажуть, що ви – красивий шахрай з накачаною попою».

Водночас Інститут співпрацював з Фондом Ріната Ахметова та Міжнародним фондом Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці («Покровъ»). Також на сайті є дані про співпрацю з МОЗ, Мінцифри, Міндовкілля, Мінкультом та МЗС. Однак тендерні закупівлі з-поміж усіх міністерств проводив тільки Мінкульт (тоді його вже очолював Олександр Ткаченко).

У березні 2020 року ІКМ створив Telegram-канал «Коронавірус_інфо» й однойменну групу у Viber, які на сайті МОЗ згадувалися як офіційні канали без згадки про сам Інститут. З початку повномасштабної війни канал перейменували на «Ukraine Now». На запит від ЧЕСНО ІКМ заявив, що вже не співпрацює з каналом, а до цього «координаційна співпраця відбувалася на волонтерських засадах».