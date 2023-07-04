WSJ: США обмежать китайським компаніям доступ до американських хмарних сервісів

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує обмежити китайським компаніям доступ до американських хмарних сервісів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Якщо це рішення ухвалять, американським постачальникам хмарних послуг, таким як Amazon і Microsoft, знадобиться дозвіл уряду, щоб надавати послуги китайським клієнтам.

Обмеження спрямоване на те, щоб закрити важливу лазівку в експортному контролі, який США запровадили в жовтні минулого року. Вона дозволяла китайським розробникам штучного інтелекту отримувати доступ до високоякісних мікросхем через хмару.

Імовірно, Міністерство торгівлі США запровадить це обмеження найближчими тижнями.

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