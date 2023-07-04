Депутатам Львівської облради вручили повістки

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Facebook / Йосиф Ситник

Військові комісари вручили повістки 56 депутатам Львівської обласної ради. Це зробили при вході до сесійної зали.

Видачу повісток підтвердив депутат від Всеукраїнського обʼєднання «Свобода» Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!» — написав він у Facebook.

Загалом у Львівській облраді 80 депутатів, з них 22 жінки.