Дослідження: Через зміни клімату людський мозок може зменшитися

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Дослідження американського вченого показало, що зміни клімату і зменшення розміру людського мозку можуть бути повʼязані.

Про це пише Science Alert.

Джефф Морган Стібел з Музею природної історії в Каліфорнії вивчив, як змінювався розмір мозку 298 представників роду Homo за останні 50 тисяч років — у звʼязку з температурою, вологістю та кількістю опадів. Коли клімат став теплішим, середній розмір мозку значно зменшився.

«Схоже, що зміни розміру мозку відбуваються через тисячі років після зміни клімату, і це особливо помітно після останнього льодовикового максимуму», — пояснив дослідник.

Це відкриття означає, що глобальне потепління, яке триває, може суттєво вплинути на фізіологію людей.