WP: На території Білого дому знайшли порошок — імовірно, кокаїн

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Win McNamee / Staff

На території Білого дому у Вашингтоні 2 липня виявили білий порошок. Тепер Секретна служба США, що охороняє керівництво країни, вивчає, як він міг там опинитися.

Про це пише The Washington Post.

Попередня перевірка показала, що на території президентської резиденції знайшли кокаїн, стверджують джерела видання. Зразок відправили до лабораторії для подальшого дослідження.

За словами речника Секретної служби Ентоні Гульєльмі, пожежна служба округу Колумбія встановила, що речовина не становить загрози. Однак через знахідку персонал резиденції довелося ненадовго евакуювати. Президента США Джо Байдена в той час у Білому домі не було.

Гульєльмі відмовився сказати, де саме в Білому домі знайшли речовину і як вона була упакована. За його словами, її виявили співробітники відділу секретної служби під час чергового обходу будівлі.

У розсилці працівник відділу небезпечних матеріалів департаменту округу Колумбія представив результати тесту: «У нас є жовта смужка з написом «кокаїну гідрохлорид».

Чиновник, знайомий із розслідуванням, сказав, що речовини було небагато.