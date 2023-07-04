Bihus.Info: У дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра знайшли віллу у Франції

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Компанія дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра у 2019—2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю €20 мільйонів.

Про це ідеться в розслідуванні Bihus.Info.

Вілла розташована в містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци, називається «Cayo» і має площу 850 квадратних метрів. Усередині — 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня в бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Тут також є басейн із панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 авто.

Процес купівлі розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанії Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу) і сплатила аванс. Фінальний етап оформлення угоди відбувся навесні 2020 року. Bihus.Info знайшли підтвердження цієї операції у фінансових документах компанії Koksi Holding. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися, оцінили маєток у €20 мільйонів.

Сам Ігор Кушнір заявив журналістам, що не є власником ані рухомого, ані нерухомого майна поза межами України.