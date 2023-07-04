Генштаб: За добу Сили оборони ліквідували понад 700 росіян і знищили 32 артсистеми ворога

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Минулої доби українська авіація 16 разів вдарила по скупченнях російських військ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Українські ракетно-артилерійські війська уразили три зенітні ракетні системи, два райони зосередження військових рф, 26 артилерійських систем на вогневих позиціях і станцію радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 770 військових, два танки, девʼять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи та три засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 231 030 росіян.