У російській зброї нарахували понад тисячу іноземних компонентів

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Олексій Іванов / Wikimedia Commons

У російській зброї та техніці нарахували 1 057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.

Про це ідеться в документі санкційної групи голови Офісу президента Андрія Єрмака та Майкда Макфола. Там наведені докази того, що західні країни продовжують допомагати росії у війні.

Наприклад, 13 червня 2023 року російська ракета Х-101 влучила в пʼятиповерхівку в Кривому Розі, тоді загинули 11 людей, зокрема одна дитина. Ця ракета несла 53 критично важливі компоненти з інших країн.

Так, влада проаналізувала 1 057 іноземних компонентів з російської військової техніки, які виробили 155 компаній. Дослідження виявило, що критично важливі компоненти, які знайшли на полі бою з квітня 2022 року, належать широкому спектру зброї. Ідеться про:

ракети «Іскандер— К» і «Калібр»;

дрони («Орлан» і «Корсар»);

бронетехніку;

артилерію;

танки Т-72,

ракети для РСЗВ «Торнадо-Г»;

автомобілі «Тайфун-К»;

гелікоптери;

станції радіолокаційної боротьби.

Найбільше компонентів виробляється американськими компаніями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецькою Infineon Technologies і корейською Samsung. Експорт критично важливих компонентів зі США до росії, які виробила корпорація Intel, у 2022 році перевищив $700 мільйонів (раніше було $500 мільйонів).

Продають до росії цей товар переважно з Китаю, однак невелика частка продавців також перебувають у Європейському Союзі, Південній Кореї, Вʼєтнамі та Туреччині.

У 2022 році таких критично важливих іноземних компонентів у російській зброї нарахували на $2,9 мільярда. Попри санкції їх імпорт не припинився: після початкового падіння імпорту у квітні-травні 2022 року обсяги відновилися до рівнів, які можна порівняти з торгівлею до початку вторгнення.