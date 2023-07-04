Перспективи справи про екоцид і чергова вимога надати Україні літаки. Провідні світові медіа про війну 3 липня

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«Бабель»

Провідне ділове видання Індії Mint підготувало ґрунтовний матеріал про екоцид ― навмисне перетворення території на непридатну для життя ― і про те, як цей злочин скоює на українській території росія. Приводом став підрив росіянами Каховської ГЕС, наслідки чого вже відчула низка українських регіонів і ще належить відчути іншим чорноморським країнам. «Колись комфортна для життя й відпочинку прибережна смуга Одеси перетворилась на смердюче звалище», ― констатують журналісти видання. І додають, що досі Міжнародний кримінальний суд за злочин екоциду вироків не виносив. Однак юридична база для цього вже готується, й вірогідність, що суд почне розглядати і такі справи, дуже висока, запевняють видання західні адвокати. Також екоцид як злочин уже фігурує в законодавстві низки країн, зокрема й України. До вимог розплати за такі злочини долучаються відомі екоактивісти, зокрема Грета Тунберг, зауважує Mint. Відтак шанси України домогтися від росіян компенсації за завдану природі шкоду зростають.

Видання The Washington Post опублікувало лист до редакції від читача з Вашингтону з аргументованою вимогою надати Україні літаки. Цей лист став відповіддю на редакційну статтю, опубліковану після невдалого заколоту Євгенія Пригожина: в ній ідеться про те, що путін показав свої вразливість і слабкість ― і після цього став небезпечнішим, адже тепер від нього можна чекати різких рухів. Скотт Моррісон, автор листа, реагує на заклики до обережності простим аргументом: із тією зброєю, яку Захід, і зокрема США, надає Україні зараз, Київ може досягти обмежених успіхів, через що змушений буде домовлятися з Москвою про перемирʼя, а конфлікт перетвориться на заморожений. Це не буде справедливим стосовно злочинів, вчинених росіянами, вони продовжать свою агресивну політику, як продовжили її після відносно не покараної окупації Криму. Це не в інтересах ані Києва, ані Заходу, запевняє Скотт. А перевага у повітрі значно посилить можливості України, як і шанси на належну відплату росіянам. Забезпечивши цю перевагу якнайшвидше, Вашингтон може і допомогти союзнику, і позбавити себе частини проблем із росією в майбутньому.

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