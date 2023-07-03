Телескоп «Джеймс Вебб» по-новому показав усі чотири планети-гіганти Сонячної системи

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NASA, ESA, CSA, STScI

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав зображення всіх чотирьох планет-гігантів нашої Сонячної системи — Юпітеру, Сатурну, Урану й Нептуну — у ближньому інфрачервоному діапазоні.

Про це пише Science Alert.

Нові зображення Сатурну допоможуть вченим детально вивчити кільця та супутники, що обертаються навколо газового гіганта.

Сатурн NASA, ESA, CSA, STScI, M. Tiscareno, M. Hedman, M. El Moutamid, M. Showalter, L. Fletcher, H. Hammel; J. DePasquale

Те, як телескоп побачив Юпітер, показує рідкісні кадри полярних сяйв на планеті та її тонкі кільця. Також видно менш відомі супутники планети — Амальтею та Адрастею.

NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team; Ricardo Hueso/UPV/EHU / Judy Schmidt

Останні якісні зображення Нептуну, найвіддаленішої планети від Сонця, зробив «Вояджер-2» ще в 1989 році. Спостереження «Джеймса Вебба» дали вченим змогу вперше за понад 30 років по-новому поглянути на кільця крижаного гіганта, його плями в атмосфері та екватор, чого раніше взагалі не спостерігалося. Це може свідчити про глобальну атмосферну циркуляцію Нептуну.

Нептун NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale/STScI, N. Rowe-Gurney/NASA-GSFC

Хоча Уран доволі схожий на Нептун, але його особливість — це нахил, причини якого поки що важко пояснити. Телескоп виявив складну систему кілець планети й «дивне» світіння атмосфери над полярною шапкою.