МАГАТЕ: Запорізьку АЕС підключили до резервної лінії електропередач вперше за 4 місяці

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Запорізьку атомну електростанцію вперше за чотири місяці підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач напругою 330 кіловольт (кВ), (до повномасштабної війни таких резервних ліній було шість) зникло 1 березня. Його відновили ввечері 1 липня.

Зараз лінія 330 кВ перебуває під напругою і зберігається як резервна. Вона готова живити атомну станцію, якщо лінія 750 кВ припинить роботу.

«Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику», — сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.