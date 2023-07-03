МАГАТЕ: Запорізьку АЕС підключили до резервної лінії електропередач вперше за 4 місяці
- Автор:
- Анна Холоднова
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Запорізьку атомну електростанцію вперше за чотири місяці підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач.
Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
Підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач напругою 330 кіловольт (кВ), (до повномасштабної війни таких резервних ліній було шість) зникло 1 березня. Його відновили ввечері 1 липня.
Зараз лінія 330 кВ перебуває під напругою і зберігається як резервна. Вона готова живити атомну станцію, якщо лінія 750 кВ припинить роботу.
«Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику», — сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС Енергодар перебувають під окупацією російських військ.
- Впродовж повномасштабної війни росії з Україною ЗАЕС уже сім разів втрачала енергопостачання за межами майданчика і тимчасово використовувала аварійні дизель-генератори для живлення базових потреб станції.