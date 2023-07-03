У Сінгапурі кількість самогубств сягнула найвищого рівня за два десятиліття

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У Сінгапурі зафіксували найвищу кількість самогубств від 2000 року, що вказує на поширення психічних розладів серед населення.

Про це йдеться у звіті некомерційної організації Samaritans of Singapore, пише Bloomberg.

У 2022-му в місті-державі стало відомо про 476 самогубств. Їхня кількість помітно зросла серед молоді та літніх людей. Минулого року, як і три роки тому, суїцид був основною причиною смерті серед людей віком від 10 до 29 років.

Всесвітня організація охорони здоровʼя наразі має мету на третину знизити світовий рівень самогубств до 2030 року. Згідно зі звітом ВООЗ у 2019 році через суїцид померли 703 тисячі людей — це робить його однією з головних причин смерті в усьому світі.

За оцінками ВООЗ, темп падіння кількості самогубств становить 36% (показник за 20 років, до 2019 року) — і цього все ще замало, щоб досягти мети до 2030 року.