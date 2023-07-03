Збірна України вперше в історії зіграє у футбольному турнірі на Олімпійських іграх

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Оксана Васильєва / «Динамо»

Молодіжна збірна України перемогла Францію в чвертьфіналі Чемпіонату Європи — 2023 з рахунком 3:1 та пробилася на Олімпіаду. Це буде перша в історії команди участь в Олімпійських іграх.

Двічі в першому таймі забив Георгій Судаков, а фінальний гол забив Артем Бондаренко наприкінці другого тайму.

Оксана Васильєва / «Динамо»