У США частково скасовують салюти на День незалежності через їхню шкоду екології. Натомість буде шоу дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
Через загрозу пожеж і проблеми з довкіллям деякі міста у США цьогоріч замінять традиційні феєрверки на честь Дня незалежності 4 липня на світлове шоу екологічно чистих дронів.
Про це пише CNN.
Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, випробує альтернативний спосіб святкування з першим в історії міста шоу безпілотників, оскільки піротехніка могла би спричинити пожежі й погіршити якість повітря. У штаті зараз зростає ризик лісових пожеж.
У сусідньому штаті Колорадо, де так само триває сезон лісових пожеж, місто Боулдер ухвалило аналогічне рішення.
У містах Каліфорнії теж вирішили провести для свята більш екологічні світлові шоу з дронами. Там це пояснюють тим, що звуки салюту шкодять тваринам і людям з посттравматичним стресовим розладом, а сміття і дим від феєрверків псують стан довкілля.
- В Україні через шість місяців будуть заборонені феєрверки, петарди та салюти. Зеленський підписав закон про заборону піротехнічних виробів.