У США частково скасовують салюти на День незалежності через їхню шкоду екології. Натомість буде шоу дронів

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Через загрозу пожеж і проблеми з довкіллям деякі міста у США цьогоріч замінять традиційні феєрверки на честь Дня незалежності 4 липня на світлове шоу екологічно чистих дронів.

Про це пише CNN.

Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, випробує альтернативний спосіб святкування з першим в історії міста шоу безпілотників, оскільки піротехніка могла би спричинити пожежі й погіршити якість повітря. У штаті зараз зростає ризик лісових пожеж.

У сусідньому штаті Колорадо, де так само триває сезон лісових пожеж, місто Боулдер ухвалило аналогічне рішення.

У містах Каліфорнії теж вирішили провести для свята більш екологічні світлові шоу з дронами. Там це пояснюють тим, що звуки салюту шкодять тваринам і людям з посттравматичним стресовим розладом, а сміття і дим від феєрверків псують стан довкілля.