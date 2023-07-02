Disney звинувачують у систематичній недоплаті жінкам. Вони заробили на $150 млн менше, ніж їхні колеги-чоловіки

Новини

pan xiaozhen / Unsplash

Верховний суд округу Лос-Анджелес (США) розглядає справу зі звинуваченням Walt Disney у нерівній оплаті праці жінок і чоловіків. У позові стверджується, що за вісім років жінки-співробітниці компанії заробили на $150 мільйонів менше, ніж їхні колеги-чоловіки.

Про це пише Reuters.

До суду подали груповий позов понад 12 тисяч нинішніх або колишніх штатних співробітниць Disney. Аналіз кадрових даних Disney з квітня 2015 року до грудня 2022 року показав, що вони в Disney отримували приблизно на 2% меншу зарплату за чоловіків.

Disney заперечує звинувачення у «нібито різниці в оплаті праці жінок і чоловіків».

Перший позов у цій справі подала ЛаРонда Расмуссен у 2019 році після того, як вона дізналася, що шість чоловіків на такій же посаді, як у неї, заробляли більше. Серед них також був один нещодавно найнятий працівник з меншим ніж у неї досвідом роботи, зарплата якого переважала її на $20 тисяч доларів.

У Каліфорнії діє закон про рівну оплату праці , тому якщо провину Disney доведуть, компанії доведеться відповідати за вчинене.