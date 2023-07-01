Twitter обмежить кількість публікацій на день, які бачать усі користувачі

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Соцмережа Twitter обмежить кількість публікацій на день, які бачать користувачі.

Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

За його словами, обмеження будуть тимчасовими. Вони потрібні, щоб «усунути надзвичайний рівень збору даних і маніпуляцій системою»

Верифіковані користувачі зможуть бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300.