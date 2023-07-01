Нацкомісія погодила підвищення тарифів на воду. Прем’єр назвав рішення неприйнятним

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Issam Hammoudi / Unsplash

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) напередодні погодила підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня.

На сайті регулятора зазначено, що їх підняли для водоканалів та АТ «Укрзалізниця». У повідомленні не вказують подробиці рішення, а лише зазначено, що вони будуть оформлені постановами. На сайті цих постанов поки що немає.

Укрінформ писало про середнє підвищення на 32%. Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Артем Чумак під час засідання регулятора казав, що водоканалам пропонують встановити тарифи двома етапами.

На першому (з 1 липня до 31 серпня 2023 року) на зміну тарифів вплинуть збільшення вартості електроенергії, зростання вартості реагентів і зміна обсягів реалізації. На другому (з 1 вересня 2023 року) — зміна оплати праці, актуалізація витрат для виконання зобовʼязань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав погоджені рішення НКРЕКП неузгодженими з урядом.

«Рішення неприйнятні. Рішення не погодили з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити соціальну справедливість [...]. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду», — заявив премʼєр.

Він доручив міністру енергетики та Мінінфраструктури проконсультуватися з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.