У Twitter стався масштабний збій. Його відчули й українські користувачі

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У роботі Twitter стався глобальний збій, який відчули й українські користувачі.

За даними Downdetector, скарги від користувачів почали надходити близько 14:22 за київським часом, сягнувши піку о 16:52. Користувачі скаржаться на проблеми з десктопною версією, неможливість зайти в додаток та оновити стрічку новин.

Уже надійшло понад 4 тисячі скарг. Про проблеми повідомляли користувачі з Європи, Великої Британії, Польщі, України, США та інших країн.

Наскільки серйозний збій — поки що невідомо.