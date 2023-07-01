В. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони відсторонили. Він виступав на російських каналах
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони повідомило про відсторонення виконувача обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення Руслана Ригованова після «появи контраверсійного роду інформації» щодо нього.
У відомстві додали, що його призначили на посаду 28 червня, а сьогодні відсторонили. Назначена перевірка щодо Ригованова. Результати обіцяють повідомити найближчими днями.
Що сталося?
Український військовий Олег Симороз написав у своєму Facebook, що Ригованов був частим гостем антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні, і додав до посту скриншоти з ефірів передач. Ригованов там фігурував як «політичний експерт». За словами Симороза, на новій посаді Ригованов мав доступ до секретної інформації.
Симороз публічно звертався до головнокомандувача із закликом звільнити Ригованова.
«Ригованов має бути не просто звільнений — він має бути невідкладно заарештований. Співучасть у російській пропаганді — це злочин проти українського народу, за який має наставати відповідальність», — написав Симороз.
- У 2017 році з Риговановим трапилася майже ідентична історія. Тоді він був помічником-консультантом на громадських засадах народної депутатки Наталії Веселової від «Самопочі». Коли Веселова дізналася, що Ригованов їздить «на заробітки на токшоу рф», його звільнили.
- У березні 2019 року Ригованов навіть балотувався у президенти України як технічний кандидат.