Іспанія незабаром передасть Україні ще 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний шпиталь

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Reuters

Іспанія незабаром передасть Україні додатково ще 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь, повідомив прем’єр-міністр Педро Санчес на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Також Санчес розповів про підвищення кваліфікації українських медиків в іспанській Сарагозі.

«Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки. Вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію», — зазначив прем’єр.