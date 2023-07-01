Премʼєр Іспанії оголосив про новий пакет допомоги Україні на €55 млн

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Іспанія виділяє Україні новий пакет допомоги на суму €55 мільйонів, оголосив прем’єр-міністр Педро Санчес із трибуни Верховної Ради.

З указаної суми €51 мільйон надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу, а решта піде на відновлення шкіл.

«Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців», — сказав Санчес, пообіцявши підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно» і «незалежно від того, яку ціну доведеться заплатити».