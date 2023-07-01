СБУ повідомила про підозру пропагандисту Сергію Ключенкову. Він закликав створити концтабори на окупованих територіях

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Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову (більш відомий під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Про це СБУ повідомила 1 липня.

Ключенков — фігурант одного з ключових блогерів прокремлівського видання «Комсомольская правда», а також бере активну участь у ток-шоу на телеканалі «Соловьёв live». Від самого початку повномасштабного вторгнення рф Ключенков публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

Також Ключенков постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять спротив окупантам.