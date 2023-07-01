Іспанія почала головування в Раді ЄС

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Reuters / «Бабель»

Іспанія починає головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 липня по 31 грудня. До головування в Раді ЄС залучаються всі країни-члени за принципом ротації кожні шість місяців. До цього головувала Швеція.

Відтак Іспанія взяла на себе клопіт організації роботи Ради ЄС, контроль за виконанням її завдань. Країна сприятиме ухваленню політичних і правових рішень та виконуватиме посередницьку функцію між державами-членами.

Іспанія також встановила чотири пріоритети на цей семестр. Перше — це реіндустріалізація ЄС, тобто сприяння розвитку стратегічних галузей та технологій у Європі, розширення її торговельних відносин та зміцнення ланцюжків постачання. Особливу увагу приділятимуть Латинській Америці та країнам Карибського басейну.

Другий пункт — просування зеленої економіки та адаптація до навколишнього середовища. Іспанія буде просувати реформу ринку електроенергії, яка має прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії й знизити ціни на електроенергію.

Третій пріоритет для Іспанії — це сприяння більшій соціальній та економічній справедливості. Іспанське головування виступатиме за встановлення мінімальних та єдиних стандартів корпоративного оподаткування в усіх державах-членах і боротиметься з ухиленням від сплати податків великими транснаціональними корпораціями.

Останній пункт — це зміцнення європейської єдності. Ідеться про поглиблення внутрішнього ринку, завершення банківського союзу та союзу ринків капіталу, а також скоординовану підтримку України та сусідніх держав.