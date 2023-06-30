У Бразилії Жаїру Болсонару заборонили на 8 років балотуватись на посаду президента

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Верховний виборчий суд Бразилії заборонив колишньому президенту Жаїру Болсонару балотуватися на посаду президента на вісім років.

Про це повідомляє BBC.

Болсонару визнали винним у зловживанні владою напередодні минулорічних президентських виборів. Його звинуватили в підриві бразильської демократії, адже він помилково заявив, що електронні бюлетені «вразливі для злому і шахрайства».

Адвокати Болсонару стверджували, що його заяви не мали жодного стосунку до результатів виборів. Болсонару назвав це рішення «ударом у спину».

Заборона діє з 2 жовтня 2022 року, коли відбулися президентські вибори. Якщо вирок залишиться чинним, Болсонару не матиме права брати участь у наступних президентських виборах у 2026 році, але зможе знову балотуватися у 2030-му. Його також усунуть від участі в муніципальних виборах, які відбудуться у 2024 та 2028 роках.

Справа проти нього стосувалась його фрази, яку він виголосив ще президентом у 2022 році. Так, 18 липня він запросив іноземних дипломатів до своєї резиденції у столиці Бразиліа, де заявив, що електронні машини для голосування «можуть бути зламані та відкриті для великомасштабного шахрайства». Болсонару стверджував, що він «просто пояснив, як проходять вибори у Бразилії», але не критикував і не нападав на виборчу систему.