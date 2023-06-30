У Фінляндії подав у відставку міністр, який закликав підтримати «кліматичні аборти в Африці»

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Houses of the Oireachtas / Flickr

У Фінляндії подав у відставку міністр економіки Вільгельм Юнніла, який закликав країну підтримати аборти в Африці для боротьби з кліматичною кризою.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Інцидент стався ще у 2019 році. Тоді Юнніла, який як міністр економіки був одним із 19 членів Кабінету міністрів, написав, що «для Фінляндії було б виправдано взяти на себе відповідальність за пропаганду кліматичних абортів», що, за його словами, стане «великим стрибком уперед для людства».

В офіційних парламентських звітах цитують його слова: «У слаборозвинених країнах Африки кількість дітей може бути величезною, і проблема загострюється ще більше, оскільки зміна клімату змушує їх через голод, хвороби та екстремальні погодні умови шукати кращого місця для життя».

Юнніла подав у відставку 30 червня зі словами: «Для продовження роботи уряду та репутації Фінляндії я бачу, що я не можу задовільно продовжувати роботу як міністр».

Також 28 червня зʼявились кадри його виступу на заході 2019 року, який організували ультраправі націоналісти. На заході Юнніла пожартував про число 88 — кодовий символ нацизму та привітання «Хайль, Гітлер» (Heil Hitler), оскільки літера H — восьма в латинській абетці.