СБУ ідентифікувала двох російських танкістів, які прицільно обстрілювали житлові будинки на Харківщині

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Служба безпеки встановила особи ще двох російських воєнних злочинців, які обстрілювали артилерійськими снарядами цивільні обʼєкти під час тимчасового захоплення частини Харківської області.

Про це «Бабелю» повідомив речник СБУ Харківської області Владислав Абдула.

Воєнними злочинцями виявились 20-річні військовослужбовці зс рф: навідник-оператор танка Юрій Запорожський та його командир Микита Хлистов.

Встановлено, що російські танкісти 138 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнули державний кордон України. Вони брали безпосередню участь у захопленні Харківщини.

Зокрема, зафіксовано, що 29 квітня 2022 року, виконуючи наказ свого командира, навідник-оператор танка здійснив не менше чотирьох прямих пострілів по приватних будинках у селі Верхня Роганка. Після ураження помешкань сімʼям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно повідомили воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.