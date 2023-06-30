«Мене це дратує». Залужний відреагував на заяви про «повільний» наступ — Україні потрібні боєприпаси і F-16

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтервʼю The Washington Post заявив, що його «дратують» слова деяких західних політиків, мовляв, наступ іде «повільніше», ніж очікувалося. І розповів, що зараз потрібно Україні: снаряди, авіація, а ще побільше всіх видів озброєння.

За його словами, українські війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Однак «це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи ще щось. Кожен день, кожен метр дається кровʼю».

Залужний наголосив, що західні союзники ніколи б не почали наступ без переваги в повітрі, тоді як від України очікують швидкого відвоювання територій без сучасних винищувачів. Також він сказав, що через обмеженість ресурсу снарядів українські бійці випускають їх іноді в десять разів менше, ніж росіяни, хоча повинен би бути паритет.

«Без повноцінного забезпечення ці плани взагалі нездійсненні. Але вони виконуються. Можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема», — зазначив генерал.

Валерій Залужний визнав, що з початку наступу Україна втратила кілька німецьких танків Leopard, зауважуючи, що вони на полі бою — це насамперед мішень для ворога.

«Ми отримали Leopard не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну», — сказав він.

У командному пункті Залужний має екран, на якому видно все, що літає в повітрі в будь-який момент: авіація країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на східних кордонах.

«Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?» — запитав Залужний.

Він уточнив, що не просить одразу 120 літаків, бо «не збирається погрожувати світу». Натомість буде достатньо обмеженої кількості.

Щодо російських погроз про застосування ядерної зброї, Залужний відповів: «Мене це зовсім не зупиняє».