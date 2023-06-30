Українські сили ППО знищили 10 із 13 дронів Shahed
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- Анна Холоднова
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Getty
Уночі проти 30 червня росіяни атакували Україну 13 дронами-камікадзе Shahed зі східного узбережжя Азовського моря та 4 зенітними керованими ракетами С-300.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Вони цілили по військових та інфраструктурних об’єктах у Запорізькій області.
Сили протиповітряної оборони знищили 10 із 13 Shahed.
Попередньо, без жертв. Про падіння уламків БпЛА повідомляв голова Миколаївської ОВА. Сталася пожежа в житловому будинку — її оперативно загасили.