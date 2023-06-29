В Іраку штурмували посольство Швеції на знак протесту проти спалення Корану

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У столиці Іраку Багдаді сотні людей вийшли на штурм шведського посольства, висловлюючи протест проти акції зі спалення Корану, що відбулась напередодні у Стокгольмі.

Про це пише SVT.

Впливовий мусульманський лідер шиїтів Моктада ас-Садр закликав своїх послідовників вийти на вулицю й висловити протест проти спалення Корану, після чого послідовники попрямували до шведського посольства в Багдаді.

На відео в соціальних мережах видно великий натовп біля шведського посольства, а також усередині посольського комплексу.

За даними медіа, тиснява тривала близько 15 хвилин і припинилася після того, як на місце прибули Сили безпеки.

У Міністерстві закордонних справ Швеції повідомили, що співробітники посольства покинули будівлю і переїхали в безпечне місце.

«Ми добре поінформовані про ситуацію. Співробітники нашого посольства в безпеці, Міністерство закордонних справ підтримує з ними регулярний звʼязок», — відповіло відомство на запит SVT.