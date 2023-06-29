Держкіно скасувало наказ про реорганізацію Довженко-Центру

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Держкіно скасувало свій наказ про реорганізацію Довженко-Центру, йдеться у відповідному наказі на сайті Державного агентства з питань кіно.

Як розповіли в Довженко-Центрі, сьогодні в Господарському суді міста Києва відбулося чергове судове засідання у справі щодо визнання незаконним наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Центру.

«Планувались дебати — останні промови сторін і прийняття рішення. Ще на минулому засіданні 27 червня представники Держкіно шукали підставу чи привід зупинити провадження у справі. Сьогодні відбулось щось дивовижне: представник Держкіно заявив клопотання про закриття провадження у справі у звʼязку з відсутністю предмету позову, тобто відсутністю наказу», — йдеться в повідомленні.

Суддя через такий розвиток подій оголосила про перерву в засіданні до 17:00 11 липня для вивчення нових обставин та підтвердження повноважень першої заступниці голови Держкіно Юлії Шевчук на підписання відповідних наказів.

У Держкіно наводять декілька причин, чому наказ втратив чинність:

він не встановлював загальні правила поведінки й був розрахований на одноразове застосування;

ним були встановлені певні строки, які станом на 28 червня вже сплили, тому постало питання щодо актуальності цього наказу в прийнятій редакції;

у Держкіно відбувся ряд кадрових змін щодо осіб, які були залучені до реалізації наказу про реорганізацію Довженко-Центру, тому наказ потребував оновлення чи визнання таким, що втратив чинність;

наказ також обумовлений рішенням уряду, повʼязаним зі створенням Державного фонду фільмів.

Водночас, у Довженко-Центрі вважають, що «цьому жесту» радіти не варто, бо Держкіно може видати новий «загрозливий і необґрунтований» наказ.