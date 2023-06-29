Норвегія підписала другий грант на відбудову України — цього разу на $190 мільйонів

Новини

Уряд Норвегії вніс до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України грант на $190 мільйонів, повідомляє пресслужба Світового банку.

Це другий транш, наданий Норвегією URTF після грантового внеску на суму $100 мільйонів у грудні 2022 року.

«Ми знаємо, що Україні потрібне термінове фінансування. Нинішня допомога сприятиме підтримці критичної інфраструктури та щоденному наданню основних державних послуг. Наша допомога через Світовий банк є також внеском у процес реформ, які потрібні для сприяння економічному зростанню, а також для відбудови та європейської інтеграції після війни. Цей внесок є частиною пʼятирічного пакета підтримки Норвегією України, він є знаком нашої довгострокової підтримки України», — зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.