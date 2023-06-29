Телескоп показав зображення туманності Усміхнений кіт у сузірʼї Єдинорога
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESO / VPHAS+ Team / CASU
Оглядовий телескоп VST зробив зображення туманності Sh2-284, відомої як Усміхнений кіт. Вона розташована приблизно за 15 тисяч світлових років від Землі, у сузірʼї Єдинорога.
Про це пише Sci.News.
У туманності багато протозірок, тому що газ і пил у ній злипаються разом, утворюючи нові зірки. Якщо придивитися до зображення, то можна розгледіти усміхнену мордочку кота, під «носом» якого видніється найяскравіша частина туманності зі скупченням молодих зірок Долідзе 25.
Це скупчення створює багато сильного випромінювання та вітру. Воно настільки потужне, що іонізує водень у хмарі, забарвлюючи його в яскраво-помаранчевий і червоний кольори.