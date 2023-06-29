Телескоп показав зображення туманності Усміхнений кіт у сузірʼї Єдинорога

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ESO / VPHAS+ Team / CASU

Оглядовий телескоп VST зробив зображення туманності Sh2-284, відомої як Усміхнений кіт. Вона розташована приблизно за 15 тисяч світлових років від Землі, у сузірʼї Єдинорога.

Про це пише Sci.News.

У туманності багато протозірок, тому що газ і пил у ній злипаються разом, утворюючи нові зірки. Якщо придивитися до зображення, то можна розгледіти усміхнену мордочку кота, під «носом» якого видніється найяскравіша частина туманності зі скупченням молодих зірок Долідзе 25.

ESO / VPHAS+ Team / CASU

Це скупчення створює багато сильного випромінювання та вітру. Воно настільки потужне, що іонізує водень у хмарі, забарвлюючи його в яскраво-помаранчевий і червоний кольори.