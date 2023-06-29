Мікроскопічну сумку Louis Vuitton продали на аукціоні за понад $60 тисяч

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Мікроскопічну сумку в дизайні люксового бренду Louis Vuitton продали на аукціоні Joopiter за $63 тисячі. За розміром вона менша за крупинку морської солі. Тому покупець у комплекті отримав також мікроскоп із цифровим дисплеєм.

Про це пише CNN.

Флуоресцентна жовтувато-зелена сумка зроблена в популярному дизайні Louis Vuitton, хоча насправді це робота нью-йоркського мистецького колективу MSCHF. Свій витвір митці так і назвали — «мікроскопічна сумочка».

За словами митців, сумка може пройти крізь вушко голки. Її зробили за допомогою двофотонної полімеризації — це технологія виробництва, яка використовується для 3D-друку мікророзмірних пластикових деталей.

Колектив MSCHF перед початком аукціону заявив, що любов індустрії моди до маленьких сумок робить їх «все більш абстрактними», а сам аксесуар стає «лише символом бренду», створюючи незручності для власника.

«Мікроскопічна сумочка доводить це до повного логічного завершення. Практичний предмет перетворюється на ювелірний виріб, усі його передбачувані функції випаровуються», — додали митці.