Рада скасувала право на відстрочку від призову для тих, хто має родичів з інвалідністю

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Верховна Рада розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав ЗСУ під час мобілізації. Цю норму проголосували у законопроєкті № 9342 про доплати та відпустки для військових.

Якщо президент Володимир Зеленський підпише ухвалений закон, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Раніше військовозобовʼязані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо у них є родичі з інвалідністю І або II групи. Ця ж причина могла бути й підставою для звільнення в запас.

Відповідно до змін, людина не служитиме тільки у випадку, якщо в родині більше немає кому доглядати за інвалідом.

Якщо дослівно, то у законі зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зі словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобовʼязаних відповідно до закону їх утримувати».